В ДТП по Фрунзенском районе пострадали три человека

Вечером 27-го октября на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы столкнулись "БМВ" и "Фольксваген". В аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и области.
Инцидент произошел около 23:45. В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена" 1990-го года рождения и два его пассажира ― 1974-го и 1983-го годов рождения. Все трое получили травмы средней степени тяжести.
По словам очевидцев, один из автомобилей является такси.
По факту случившегося проводится проверка.
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Видео: Piter.TV
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