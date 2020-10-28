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В ДТП по Фрунзенском районе пострадали три человека

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Очевидцы утверждают, что один из водителей вылетел на запрещающий сигнал светофора.

Вечером 27-го октября на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы столкнулись "БМВ" и "Фольксваген". В аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 23:45. В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена" 1990-го года рождения и два его пассажира ― 1974-го и 1983-го годов рождения. Все трое получили травмы средней степени тяжести.

По словам очевидцев, один из автомобилей является такси. 

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Римского-Корсакова в ночи вспыхнула крыша жилого дома. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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