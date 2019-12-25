На Римского-Корсакова в ночи вспыхнула крыша жилого дома

Позднее пожарные тушили квартиру на Витебском проспекте.

Во втором часу ночи в среду, 28 октября, петербургским пожарным сообщили о полыхающем здании на проспекте Римского-Корсакова. Как сообщили в городском МЧС, огнем оказалось охвачено шестиэтажное здание №65/11.

Отмечается, что в доме горела кровля и обрешетка на площади 20 квадратных метров, причина возгорания осталась неизвестной. Обширный пожар тушили почти два часа силами 15 человек и четырех единиц техники. Пострадавших в случившемся не оказалось.

Несколькими часами позже, около пяти утра, огнеборцы выехали на Витебский проспект, где в доме №47 корпус 4 горела квартира. В однокомнатном жилище выгорела кухня и коридор на площади примерно 12 квадратных метров. Пожар ликвидировали 16 специалистов, сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы перекрыла движение трамваев.

Фото: Piter.TV