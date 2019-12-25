В ДТП на трассе М-10 в Тосненском районе пострадали дети

Обошлось без жертв.

Утром 4-го декабря на трассе М-10 в районе железнодорожной станции "Соколов Ручей" произошло ДТП с тремя пострадавшими. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что около 09:50 на 624-км трассы "Хендэ" наехал на легковой автомобиль "Опель" и грузовой "Вольво". Транспортные средства остановились по сигналу светофора.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние в возрасте 8 и 16 лет, все находятся в средней степени тяжести.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что водитель легковушки погиб после столкновения с фурой под Псковом.

Фото: Piter.TV