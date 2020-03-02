Водитель автомобиля столкнулся с автобусом.

В ДТП на окраине Липецка погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 30 декабря на улице Минской. По данным ведомства, водитель "Лада Гранта" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Маз". В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Находившаяся внутри машины пассажирка скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды.

Видео: Госавтоинспекция Липецкой области