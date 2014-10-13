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В ДТП на на пересечении Индустриального с Хасанской пострадала пассажирка такси
Сегодня, 12:34
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smirenny

В ДТП на на пересечении Индустриального с Хасанской пострадала пассажирка такси

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Достоверной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

В ночь на воскресенье, 28 марта, в Красногвардейском районе произошла авария с пострадавшими, сообщили очевидцы в соцсетях.

На перекрестке Индустриального проспекта с Хасанской улицей столкнулись Hyundai Solaris и Daewoo Matiz. Петербуржцы отметили, что такси выезжало на "зеленый" с Передовиков. В  результате столкновения пострадала пассажирка такси, ее госпитализировали в одну из городских больниц, однако, в каком она состоянии, неизвестно. 

Ранее мы писали, что из-за пьяного водителя загорелся автомобиль на пересечении улиц Красина и Коммуны.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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