В ДТП на на пересечении Индустриального с Хасанской пострадала пассажирка такси

Достоверной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

В ночь на воскресенье, 28 марта, в Красногвардейском районе произошла авария с пострадавшими, сообщили очевидцы в соцсетях.

На перекрестке Индустриального проспекта с Хасанской улицей столкнулись Hyundai Solaris и Daewoo Matiz. Петербуржцы отметили, что такси выезжало на "зеленый" с Передовиков. В результате столкновения пострадала пассажирка такси, ее госпитализировали в одну из городских больниц, однако, в каком она состоянии, неизвестно.

Ранее мы писали, что из-за пьяного водителя загорелся автомобиль на пересечении улиц Красина и Коммуны.

Фото: Piter.TV