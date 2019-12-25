В ДТП на "Сортавале" пострадали четверо

Столкнулись две иномарки.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, днем в четверг, 24 сентября, в районе поселка Стеклянный на трассе А-121 произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись две легковые машины "Мицубиси" и "Форд". В результате столкновения 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Несовершеннолетних пострадавших нет. Как именно произошла авария, неизвестно. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель Hyundai Solaris взбесился и разбил монтировкой машину оппонента.

Фото: Piter.TV