В ДТП на Смольной набережной пострадал водитель

В Центральном районе Петербурга 9 января произошло ДТП с пострадавшими. Два автомобилиста столкнулись на Смольном набережной около половины второго дня. Один из водителей серьезно пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Такие сведения передает пресс-служба ГИБДД по региону.
Пострадавшим оказался мужчина, двигавшийся за рулем "Рено Логан". В его транспортное средство врезался 49-летний петербуржец, управлявший "Фольксвагеном Туарегом".
Напомним, что в Новый год живодер из Петербурга топором зарубил чужую собаку.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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