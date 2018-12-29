В ДТП на Смольной набережной пострадал водитель

Жертву ДТП увезли медики скорой помощи.

В Центральном районе Петербурга 9 января произошло ДТП с пострадавшими. Два автомобилиста столкнулись на Смольном набережной около половины второго дня. Один из водителей серьезно пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Такие сведения передает пресс-служба ГИБДД по региону.

Пострадавшим оказался мужчина, двигавшийся за рулем "Рено Логан". В его транспортное средство врезался 49-летний петербуржец, управлявший "Фольксвагеном Туарегом".

Напомним, что в Новый год живодер из Петербурга топором зарубил чужую собаку.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб