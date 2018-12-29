В Новый год живодер из Петербурга топором зарубил чужую собаку

Убийцу пса разыскивают.

В Невском районе Петербурга анонимный преступник жестоко разобрался с домашней собакой. Хозяйка животного в это время находилась в родильном отделении. В это время за Тайсоном присматривал 52-летний отец петербурженки. Он рассказал, что неизвестный мужчина напал на собаку во время прогулки по Фаянсовой улице. Об этом рассказывают "Невские новости".

Пожилой человек привязал собаку к дереву и ненадолго зашел в собственный гараж. Когда он вышел, то обнаружил животное, истекающее кровью. Позже специалисты установили, что псу были нанесены удары топором по голове. Жертва скончалась на месте преступления. Инцидент произошел 31 декабря.

Сейчас живодера разыскивает полиция. По предположениям оперативников, злоумышленником мог оказаться мужчина, работающий в металлоприемнике около гаражей.

Напомним, что петербуржцы сдали 220 литров крови в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv