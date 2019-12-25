В ДТП на КАД в Красносельском районе серьезно пострадала женщина

Личность пострадавшей устанавливается.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, на 57, 8 километре КАД в Красносельском районе произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "Шевроле Кобальт" под управлением 54-летнего водителя и "ВАЗ" под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП "ВАЗ" опрокинулся. В аварии тяжело пострадала женщина на вид 60 лет. Ее личность пока не установлена.

Причины столкновения также пока неизвестны.

Ранее мы писали, что ДТП с участием 5 машин произошло на перекрестке Испытателей и Сизова.

Фото: Piter.TV