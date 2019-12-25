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В ДТП на КАД в Красносельском районе серьезно пострадала женщина
Сегодня, 21:16
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smirenny

В ДТП на КАД в Красносельском районе серьезно пострадала женщина

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Личность пострадавшей устанавливается.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, на 57, 8 километре КАД в Красносельском районе произошло ДТП. 

Сообщается, что столкнулись "Шевроле Кобальт" под управлением 54-летнего водителя и "ВАЗ" под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП "ВАЗ" опрокинулся. В аварии тяжело пострадала женщина на вид 60 лет. Ее личность пока не установлена. 

Причины столкновения также пока неизвестны. 

Ранее мы писали, что ДТП с участием 5 машин произошло на перекрестке Испытателей и Сизова.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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