Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за минувшую неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины над крупными городами в Донецкой народной республике. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местного управления ФСБ РФ в новом регионе страны. В надзорном ведомстве установили, что наибольшая активность разведывательных БПЛА армии киевского режима над столицей нового региона нашей страны была зафиксирована в канун празднования Дня Победы.
За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой.
пресс-служба ФСБ по ДНР
Также на территории Горловке перехвачены три беспилотника-разведчика самолетного типа. В общей сложности за неделю система РЭБ перехватила 61 беспилотник ВСУ над Горловко.
ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян.
Фото и видео: УФСБ России по ДНР
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все