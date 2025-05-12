Наибольшее количество БПЛА противник выпустил над ДНР в канун празднования Дня Победы.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за минувшую неделю сорвали 230 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины над крупными городами в Донецкой народной республике. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местного управления ФСБ РФ в новом регионе страны. В надзорном ведомстве установили, что наибольшая активность разведывательных БПЛА армии киевского режима над столицей нового региона нашей страны была зафиксирована в канун празднования Дня Победы.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой. пресс-служба ФСБ по ДНР

Также на территории Горловке перехвачены три беспилотника-разведчика самолетного типа. В общей сложности за неделю система РЭБ перехватила 61 беспилотник ВСУ над Горловко.

ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян.

Фото и видео: УФСБ России по ДНР