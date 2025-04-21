Силовики рассказали о результатах работы "Купола Донбасса" за неделю.

Около 270 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины предотвращены на территории Донецкой Народной Республики за минувшую неделю. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФС России по новому региону нашей страны. Известно, что противовоздушная система "Купол Донбасса" сорвала 269 террористических атак от армии киевского режима, направлявшего в ДНР свои беспилотные летательные аппараты по гражданской инфраструктуре и ирному населению.

В силовой структуре уточнили журналистам, что противник пытался атаковать Донецк, Макеевку и Горловку. В частности, в Кировском и Куйбышевском районах города Донецка успешно были перехвачены два дрона самолетного типа. Эти БПЛА осуществляли разведку местности около жилых кварталов. Дополнительно пресечена работа фальшдрона, предназначенного для выявления систем противовоздушной обороны. В Горловке подавлены FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством и ударный барражирующий боеприпас.

Всего за неделю система РЭБ перехватила 97 вражеских беспилотников над Горловкой. УФСБ РФ по региону

Напомним, что ударный украинский беспилотник был обезврежен на прибрежной зоне в курортном поселке Седово.

Танки Т-72 уничтожили огневые точки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР