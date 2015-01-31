Тяжелые боевые машины помогли штурмовикам "Востока" продвинуться в зоне СВО.

Российские танки Т-72 уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 18 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими пятой гвардейской танковой бригады при "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что цели противника ликвидируются как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций при расстоянии в десять километров до объекта. На представленных видеокадрах экипаж тяжелой боевой машины успешно поразил блиндаж с пулеметчиком от армии киевского режима, который мешал штурмовым подразделениям ВС РФ закрепиться на позициях. Вражеский объект поражен осколочно-фугасными снарядами.

Ранее в МО РФ сообщили подписчикам Telegram-канала о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 27 дрона ВСУ было сбито над территорией Воронежской области, по 12 БПЛА – над территорией Белгородской области и над акваторией Азовского моря, еще три беспилотника упали над Крымом и один – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Операторы беспилотников группировки "Юг" уничтожили два автомобиля ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России