Документ будет действовать только в регионе.

В Чувашии начнут выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональной администрации. Известно, что соответствующее поручение дано главой Олегом Николаевым. Медицинские документы будут выдаваться тем гражданам, которые неофициально переболели коронавирусом и обладающим высоким титром антител. При этом справки будут действовать исключительно на территории республики.

Механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека. пресс-служба администрации Чувашии

Руководитель местной Минцифры Кристина Майнина уточнила, что предполагается создать региональный ресурс, на котором жители могут ввести идентификатор. Его можно получить на основании результата теста на антитела. После этого человек получит собственный код. Срок действия антител будет установлен специальной комиссией.

В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.tv