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В Челябинской области загорелась электричка
Сегодня, 14:58
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MShaffter

В Челябинской области загорелась электричка

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По прибытии на конечную станцию вспыхнул головной вагон пригородного электропоезда.

Сегодня днем, 6 августа, в Челябинской области сгорела электричка.

Электричка, следовавшая по маршруту Челябинск – Бишкиль  по прибытию в конечный пункт назначения, загорелась. Вспыхнул головной вагон. К счастью, в электричке уже не было пассажиров, и никто не пострадал.

На тушение пожара привлекался пожарный электропоезд из Челябинска пожарный расчет из Чебаркуля.

Сегодня ранее: От взрывов на складе боеприпасов в Ачинске пострадали 12 человек (+видео взрывов).

Фото: ВК, Российские железные дороги "РЖД"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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