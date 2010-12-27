В Челябинской области загорелась электричка

По прибытии на конечную станцию вспыхнул головной вагон пригородного электропоезда.

Сегодня днем, 6 августа, в Челябинской области сгорела электричка.

Электричка, следовавшая по маршруту Челябинск – Бишкиль по прибытию в конечный пункт назначения, загорелась. Вспыхнул головной вагон. К счастью, в электричке уже не было пассажиров, и никто не пострадал.

На тушение пожара привлекался пожарный электропоезд из Челябинска пожарный расчет из Чебаркуля.

Сегодня ранее: От взрывов на складе боеприпасов в Ачинске пострадали 12 человек (+видео взрывов).

Фото: ВК, Российские железные дороги "РЖД"