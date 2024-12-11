В Чебоксарах мужчина угрожая предметом в виде гранаты украл две бутылки водки

Преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения.

Российские правоохранительные органы на территории Чебоксар задержали мужчину, который угрожал кассиру магазина зажигалкой, выполненной в форме гранаты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за рабой. В настоящее время 36-летний подозреваемый находится под стражей. В полиции за помощью утром 27 января обратились сотрудники магазина, расположенного по улице Ашмарина. Она уточнили, что торговую точку посетил клиент, который при помощи угроз забрал с собой две бутылки водки. Полицейские смогли установить личность преступника. Им оказался житель, имеющий многократные привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время установлено, что злоумышленник использовал обычную зажигалку в виде гранаты для совершения преступления. Сам предмет позже был найден оперативниками в квартире подозреваемого. Фигурант расследования признал вину.

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Фото и видео: МВД Медиа, Telegram / РИА Новости