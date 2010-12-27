Рыцари уже не те: в Центральном районе мужчина разгромил прилавок магазина мечом

Неприятный инцидент произошел в среду, 18 апреля, рано утром.

В Центральном районе задержали мужчину, разрубившего прилавок в магазине мечом. Об этом сообщили в пресс-службе УВО Национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.

Неприятный инцидент произошел в среду, 18 апреля, рано утром. Сорокалетний мужчина пришел в продуктовый магазин, который находится в доме № 23 по улице Достоевского. Гражданин попросил продавца продать ему спиртное, но женщина отказала, так как продажа алкоголя в позднее время запрещена. Не получив желаемого, мужчина ушел из магазина, но через некоторое время он вернулся. Раздосадованный гражданин прихватил с собой меч. Пьяный дебошир начал громить прилавок с помощью оружия, чем до смерти напугал работников магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники Нацгвардии. Они задержали мужчину и отняли у него оружие. Хулигана доставили в 28 отдел полиции. На данный момент, устанавливается сумма материального ущерба.

Фото: пресс-служба УВО Национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.