В Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки: собирается пробка

В четверг, 25 апреля, в Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны. По словам очевидцев, участники движения не соблюдали ПДД.
ПДД учить нужно, и знать с какого ряда разворачиваться нужно
отмечают очевидцы
Известно, что в аварии никто не пострадал. Однако, из-за ДТП на этом участке очень плотное движение. Автомобилисты сообщают о том, что трамваи стоят в обе стороны.
На кадрах видно, что у красной иномарки оторван бампер. А у такси изувечен правый бок автомобиля.
На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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