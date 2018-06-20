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В Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки: собирается пробка
Вчера, 21:15
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IRINA_CHALKINA

В Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки: собирается пробка

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По словам очевидцев, трамваи стоят в обе стороны.

В четверг, 25 апреля, в Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны. По словам очевидцев, участники движения не соблюдали ПДД. 

ПДД учить нужно, и знать с какого ряда разворачиваться нужно

отмечают очевидцы

Известно, что в аварии никто не пострадал. Однако, из-за ДТП на этом участке очень плотное движение. Автомобилисты сообщают о том, что трамваи стоят в обе стороны.

На кадрах видно, что у красной иномарки оторван бампер. А у такси изувечен правый бок автомобиля.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: отель "Северная корона" до обрушения экскаватора

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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