В Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки: собирается пробка

По словам очевидцев, трамваи стоят в обе стороны.

В четверг, 25 апреля, в Центральном районе таксист "оторвал" бампер у иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны. По словам очевидцев, участники движения не соблюдали ПДД.

ПДД учить нужно, и знать с какого ряда разворачиваться нужно отмечают очевидцы

Известно, что в аварии никто не пострадал. Однако, из-за ДТП на этом участке очень плотное движение. Автомобилисты сообщают о том, что трамваи стоят в обе стороны.

На кадрах видно, что у красной иномарки оторван бампер. А у такси изувечен правый бок автомобиля.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.

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Фото:дтп и чп петербург/вк