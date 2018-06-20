О пострадавших пока информации нет.

В пятницу, 12 апреля, В Центральном районе маленький красный "Ниссан" столкнулся с бетономешалкой. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской обороны перед Володарским мостом. О пострадавших пока информации нет.

После столкновения с бетономешалкой, маленький красный Ниссан стал по другому смотреть на мир шутят горожане

Причина ДТП устанавливается. На кадрах видно, что участники столкновения не сильно пострадали.

Автомобилисты отмечают, что авария мешает движению.

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Фото: дтп и чп петербург/вк