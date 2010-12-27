В Центральном районе ликвидировано подпольное казино

Полиция остановила незаконную игорную деятельность.

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы ликвидировали подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. В ходе обысков оперативникам удалось изъять 20 игровых автоматов и два стола для покера. Незаконное заведение размещалось в доме по 6-ой Советской улице. Захват проходил при участии экономического отделения полиции, сотрудников Росгвардии и СОБРа.

Представители закона считают, что владельцем нелегального предприятия является 53-летний местный житель. У партнеров петербуржца были база данных клиентов. Гостей приглашали на игры при помощи смс-сообщений.

По данному факту преступления возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, что фигуранты дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского требуют суда присяжных.

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