Фигуранты дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского требуют суда присяжных

Подозреваемые в убийстве ветерана не признаются в содеянном.

В ближайшее время фигурантам дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра объявят финальное обвинение. На данный момент двое из трех подозреваемых уже изучают материалы расследования, а 42-летняя Галина Гусейнова получит свой экземпляр со дня на день. Многотомник собран представителями управления по расследованию особо важных дел СК по региону. Такие сведения предоставил "Петербургский дневник".

После того, как подписи фигурантов об ознакомлении с документацией появятся на материалах дела, далее бумаги перейдут в Прокуратуру, позже - направятся в суд. По имеющимся данным, предполагаемые злоумышленники не признают вину и собираются просить рассмотрение дела с присяжными.

Напомним, что 21 ноября прошлого года тело престарелой петербурженки было найдено в ее квартире. О происшествии заявили соседи: дверь в помещение была приоткрыта, оттуда пахло газом. Правоохранительные органы посчитали, что женщину убили. Особый ужас ситуации вызвал тот факт, что пенсионерка являлась почетной сотрудницей Мариинского театра, а также жительницей блокадного Ленинграда. Эксперты установили, что у Нины Захаровой пытались что-то выведать, а после задушили. На теле жертвы обнаружено не менее 25 следов от физического насилия. В преступлении обвинили сиделку и ее знакомых. Компанию задержали в декабре 2017 года.

Напомним, что УФАС Петербурга: проектирование школы для детей-инвалидов отложено из-за нарушений.

Фото: Piter.tv