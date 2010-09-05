В Бурятии вводят локдаун с 27 июня по 11 июля

На две недели в регионе вводится режим нерабочих дней.

Власти Бурятии вводят жесткие ограничительные меры в республике с 27 июня по 11 июля. Чиновники объявили о режиме нерабочих дней. Об этом рассказали представители местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Причиной локдауна региона стало ухудшение эпидемиологической обстановки. Задачей для специалистов является перелом ситуации, которая ухудшается на протяжении последних пяти недель.

Запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. заявление оперштаба

Эксперт добавили, что дети до 14 лет могут выходить на улицу исключительно в сопровождении взрослого человека. В места массового отдыха будет ограничен допуск. В частности, речь идет о направлении к Байкалу и озеру Щучье.

В Подмосковье предлагают в общественный транспорт пускать только по QR-коду.

Фото: Piter.tv