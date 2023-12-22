Водитель иномарки не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

В Бурятии в результате ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая в селе Хонхолой. Водитель иномарки Toyota Platz, у которого не было прав на вождение транспортным средством, не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Находившаяся внутри машины 17-летняя девушка погибла на месте. Также сообщается о трех пострадавших, в том числе двух несовершеннолетних. Прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Васильевском острове три мотоциклиста пострадали в ДТП.

Видео: Telegram / Полиция Бурятии