В Бурятии пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В списке пострадавших есть дети.

Пять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в столкновении рейсового микроавтобуса с легковым автомобилем в Бурятии. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного управления полиции. Правоохранительные органы заметили, что автомобильная авария зафиксирована около 10 часов утра (в пять часов утра по московскому времени) на территории поселка Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Иномарка Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, следовавшим по маршруту под номером 132. В салоне поврежденного транспортного средства находились пять пассажиров.

В медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины "Toyota Vitz" и четверо пассажиров автобуса (две женщины и двое детей). пресс-служба МВД по региону

Чемодан с гранатами был обнаружен запорожскими полицейскими у жителя Мелитопольского района.

Фото и видео: Вконтакте / Жесть Улан-Удэ • Бурятия