В Британии нашли осла Деррика ростом 170 сантиметров

Он будет расти еще два года и сможет побить действующий рекорд 173 сантиметра.

В британском графстве Линкольншир нашли пятилетнего осла-гиганта, который может стать самым большим ослом в мире. Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

Деррик живет в заповеднике и его рост составляет 170 сантиметров. Ослики прекращают расти только в семь лет, поэтому у Деррика есть шансы стать самым высоким ослом в мире. Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов, которые являются самыми крупными в мире. На сегодняшний день в Книге рекордов Гинесса находится Ромулус из Техаса, в 2013 году его рост составлял 173 сантиметра.

По словам Трейси, владелицы заповедника, несмотря на внушительные размеры, ее питомец очень дружелюбен.

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Фото: NottinghamshireLive; Hans Solo​​​​​​​/ Twitter