В Боткина заявили, что алкоголь не защищает от коронавируса

Главврач стационара больницы Денис Гусев напомнил, что спиртные напитки снижают реактивные и защитные функции организма.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что алкоголь не защищает от коронавируса. Об этом заявили врачи Боткинской больницы.

В петербургской инфекционной больнице им. Боткина отметили, что лечение коронавируса алкоголем — миф. Главврач стационара Денис Гусев отметил, что соответствующие напитки снижают защитные функции организма.

Также врачи не исключают, что человек переболевший вирусом COVID-19 может заболеть повторно.

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