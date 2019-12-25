  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Боткина заявили, что алкоголь не защищает от коронавируса
Сегодня, 16:21
116
IRINA_CHALKINA

В Боткина заявили, что алкоголь не защищает от коронавируса

0 0

Главврач стационара больницы Денис Гусев напомнил, что спиртные напитки снижают реактивные и защитные функции организма.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что  алкоголь не защищает от коронавируса. Об этом заявили врачи Боткинской больницы. 

В петербургской инфекционной больнице им. Боткина отметили, что лечение коронавируса алкоголем — миф. Главврач стационара Денис Гусев отметил, что соответствующие напитки снижают защитные функции организма.

Также врачи не исключают, что человек переболевший вирусом COVID-19 может заболеть повторно. 

Ранее мы сообщали о том, где в Петербурге бесплатно провериться на коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии