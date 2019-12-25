В Боткина заявили, что алкоголь не защищает от коронавируса

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что алкоголь не защищает от коронавируса. Об этом заявили врачи Боткинской больницы.
В петербургской инфекционной больнице им. Боткина отметили, что лечение коронавируса алкоголем — миф. Главврач стационара Денис Гусев отметил, что соответствующие напитки снижают защитные функции организма.
Также врачи не исключают, что человек переболевший вирусом COVID-19 может заболеть повторно.
Ранее мы сообщали о том, где в Петербурге бесплатно провериться на коронавирус.
Фото:pixabay
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