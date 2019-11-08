В Бокситогорском районе произошло двойное ДТП

По предварительной аварии в Бокситогорском районе Ленинградской области почти одновременно произошли два ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 8 ноября на участке дороги между Сомино и Пикалево столкнулись легковые автомобили BMW и Volkswagen, также два грузовика, один из которых завалился на обочину.
На место аварии прибыло несколько карет скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадал один из водителей грузовиков, его госпитализировали с травмами средней тяжести. Водители легковушек от госпитализации отказались.
По факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее мы сообщали, что на трассе "Сортавала" 85-летний водитель устроил ДТП.
Видео: vk.com/spb_today / Кирилл Велисевич
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