В Бокситогорском районе произошло двойное ДТП

Одновременно столкнулись две легковушки и два грузовика.

По предварительной аварии в Бокситогорском районе Ленинградской области почти одновременно произошли два ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 8 ноября на участке дороги между Сомино и Пикалево столкнулись легковые автомобили BMW и Volkswagen, также два грузовика, один из которых завалился на обочину.

На место аварии прибыло несколько карет скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадал один из водителей грузовиков, его госпитализировали с травмами средней тяжести. Водители легковушек от госпитализации отказались.

По факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на трассе "Сортавала" 85-летний водитель устроил ДТП.

Видео: vk.com/spb_today / Кирилл Велисевич