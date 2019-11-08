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В Бокситогорском районе произошло двойное ДТП

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Одновременно столкнулись две легковушки и два грузовика.

По предварительной аварии в Бокситогорском районе Ленинградской области почти одновременно произошли два ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 8 ноября на участке дороги между Сомино и Пикалево столкнулись легковые автомобили BMW и Volkswagen,  также два грузовика, один из которых завалился на обочину. 

На место аварии прибыло несколько карет скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадал один из водителей грузовиков, его госпитализировали с травмами средней тяжести. Водители легковушек от госпитализации отказались. 

По факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все детали произошедшего. 

Ранее мы сообщали, что на трассе "Сортавала" 85-летний водитель устроил ДТП.

Видео: vk.com/spb_today / Кирилл Велисевич

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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