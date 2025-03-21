В Богучанах сотрудники полиции задержали влюбленную пару закладчиков с героином

Местные жители успели разложить несколько закладок на территории села.

В селе Богучаны сотрудники российских правоохранительных органов задержали влюбленную пару закладчиков с крупной партией героина. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что оперативники на территории Красноярского края получили данные о том, что злоумышленники передвигаются на автомобиле иностранного производства марки HAVAL. Предположительно, в тот момент курьеры раскладывали по тайникам свертки с запрещенным веществом.

Сотрудники ДПС остановили машину с влюбленной парой на одной из улиц села. Мужчина 1985 г.р. и женщина 1990 г.р. заметно нервничали, когда полицейскими было принято решение провести досмотр автомобиля. пресс-служба МВД РФ по региону

В ходе проведения личного досмотра подозреваемых оперативники изъяли несколько свертков с наркотиками, а также мобильное устройство в котором хранилась вся информация о нелегальном бизнесе. Дополнительно полицейские изъяли сделанные злоумышленниками закладки в селе. Во всех свертках находился героин с общей массой, превышающей 24 грамма. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание фигурантам расследование грозит в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Фото и видео: МВД 24