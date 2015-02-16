В Благовещенске ввели режим ЧС

Олег Имамеев раскрыл последствия непогоды в городе.

Режим чрезвычайной ситуации вводят власти в городе Благовещенске со среды, 27 ноября, в связи с обрушившейся на территорию снежной "бурей столетия". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального правительства Амурской области. Известно, что выпавшие осадки составили три месячных нормы. В текущий момент учащиеся в школах переведены на дистанционное обучение до пятницы, включая и 29 ноября.

В Благовещенске введен режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями "бури столетия". ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. сообщение местной администрации

Глава города Олег Имамеев в Telegram-канале сообщил о том, что в Благовещенске сложилась сложная обстановка из-за стихии. Чиновник обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой очистить от снежной массы прилегающие к их объектам территории, а также по возможности и находящиеся поблизости остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости