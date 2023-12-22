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В Благовещенске водитель иномарки сбила несколько фонарей у здания мэрии

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По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в более 200 тысяч рублей.

В Благовещенске водитель иномарки, не справившись с управлением, сбила несколько фонарей у здания мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел утром 9 января. Жительница Благовещенска проехала про тротуару и снесла пять фонарей, остановившись возле здания мэрии. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в более 200 тысяч рублей. Затраты оплатит страховая компания. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области выросло до 16 человек.

Видео: Telegram / Благовещенск

Теги: благовещенск, дтп, иномарка, мэрия, фонарь
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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