В Белоруссию доставили 3,5 тысячи тонн норвежской нефти

Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что в Белоруссию доставили первую партию нефти из Норвегии. Об этом сообщают РИА новости.

Состав прибыл с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тысячи тонн прибыл на железнодорожную станцию в Новополоцке. Напомним, что Минск закупил 80 тысяч тон соответствующей нефти.

Норвежскую нефть в итоге доставят на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Партию переправя через порт в литовской Клайпеде.

Эксперты омтечают, что Москва и Минск так и не смогли согласовать контракты. Дело в том, что белорусские НПЗ не желают платить рыночную цену.

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