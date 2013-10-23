Вячеслав Гладков назвал 2022 год сложным для региона.

В Белгородской области от обстрелов со стороны Украины погибли 22 человека. Соответствующими статистическими данными с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что еще сотня человек, мирных жителей пострадали от ранений. После огня со стороны Вооруженных сил Украины осталось разрушено частично или полностью более 1,6 тысяч квартир и жилых зданий. Отселены из-за непрекращающихся обстрелов территории около семи тысяч граждан.

Год оказался для нас сложным. 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены. Есть 15 населенных пунктов, где объявлен ЧС муниципального уровня, жителей там практически не осталось - они отселены. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чиновник добавил, что в этих населенных пунктах нет отопления и газа, а восстановить снабжение ресурсами невозможно из-за огня ВСУ. Вячеслав Гладков пояснил, что власти региона обратились за помощью к федеральному правительству, чтобы эксперты помогли справиться с ситуацией на месте.

Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live