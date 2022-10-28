В Башкирии завершилась частичная мобилизация

Радий Хабиров отметил, что регион уже набрал нужное количество граждан, попавших под частичную мобилизацию.

Частичная мобилизация граждан в Башкирии завершена. Соответствующее заявление в ходе прямой линии с жителями региона сделал глава республики Радий Хабиров. Чиновник пояснил, что с мест боевого слаживания местные чиновники вернули домой около 200 человек. Речь идет о гражданах, у которых есть трое несовершеннолетних детей.

Могу объявить, что поручения в рамках частичной мобилизации и те задачи, которые перед республикой, выполнены. Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, что частичная мобилизация объявлена российским президентом Владимиром Путиным с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизованные граждане необходимы Вооруженным силам РФ ради контроля над территорией линии фронта, расположенной на одной тысячи километров, а также освобожденных земель Украины. В общей сложности по регионам будут призваны 300 тысяч человек.

Стало известно, когда в Ленобласти может завершиться частичная мобилизация.

Фото и видео: Вконтакте / Радий Хабиров