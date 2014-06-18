В Башкирии засняли на видео огненное торнадо

Горела сухая трава.

В Башкирии жителям удалось снять на видео огненное торнадо. Горела сухая трава между двумя селами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Видео, которое появилось в соцсетях, сняли в Хайбуллинском районе республики. На кадрах видно, что на поле горит трава, а также огненное торнадо.

Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован, — сообщает пресс-служба.

Отметим, что уже несколько недель в юных районах республики наблюдаются пожары. В регионе горят 380 гектаров леса.

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Видео: соцсети