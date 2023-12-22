В Башкирии произошел пожар в магазине пиротехники

В огне погибла женщина.

Возгорание зафиксировано в магазине пиротехники, расположенного на территории города Нефтекамск в Башкирии. Общая площадь пожара оставила 150 квадратных метров. В экстренном ведомстве по региону уточнили, что из-за хлопка обрушился второй этаж строения. Самостоятельно из здания успела выйти женщина, которая не пострадала. Еще одна местная жительница погибла. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что об огне специалисты узнали от очевидцев в 10:48 утра по местному времени. Пострадало здание, размещенное по адресу Магистральная улица, 7. В ликвидации последствий принимали участие 17 человек личного состава профильного министерства и пять единиц техники.

Горит двухэтажное здание размером 9 на 10 метров, есть угроза обрушения. Огнеборцы уже ликвидировали открытое горение, сейчас проливают и разбирают завалы. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии

В заброшенном доме на Тельмана произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России