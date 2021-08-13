В Башкирии полиция выявила притон для занятия проституцией, работавший под вывеской SPA-салона

Оперативники прикрыли незаконную деятельность в Нефтекамске.

На территории Башкирии российские правоохранительные органы выявили притон для занятия проституцией, работавший под вывеской SPA-салона. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что организатором нелегального интим-бизнеса стал 38-летний уроженец города Нягани. В январе 2023 года мужчина оборудовал в нежилом помещении, расположенном по улице Карла Маркса в Нефтекамске, притон. Заведение функционировало как массажный салон. Однако к противоправной деятельности бизнесмен на самом деле четырех жительниц разных районов республики. Одна из его сообщниц исполняла роль управляющей, а ещё три подельницы выполняли работу администраторов. Банда искала молодых девушек, которые сначала трудились на ресепшене, а затем - оказывали клиентам интим-услуги.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 5 млн рублей и 13 тысяч долларов США, а также предметы и одежду, которые использовались для оказания интимных услуг. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ.Организатор притона сейчас заключён под стражу, а его сообщницы отпущены под подписку о невыезде.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна на Ударников.

Фото и видео: МВД Медиа