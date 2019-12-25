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В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом
Сегодня, 15:16
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MShaffter

В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом

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В Башкирии лечат пациентов с коронавирусом в 43 больницах.

В Башкирии более 50 медицинских работников заразились коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения сообщил, что в регионе 507 медработников, от врачей до младшего персона, подхватили коронавирус. По данным властей республики в регионе помощь инфицированным COVID-19 оказывают в 43 больницах. 

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин накануне сообщил, что за апрель медики получили более 257 миллионов рублей в качестве стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом. Общий объем выплат за апрель-июнь должен превысить 2 миллиарда

На сегодняшний день в Башкирии 3 105 случаев коронавируса. Из них выздоровели 1 007 человек, скончались 18 пациентов.

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Фото: Piter.TV

 

Теги: врач заразился, коронавирус в регионах, новости башкирии, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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