По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

В Барнауле в ДТП со скорой помощью пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на проспекте Калинина. По данным ведомства, водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи. Отмечается, что машина ехала с включенными сигналами.

В результате столкновения пострадали двое человек, которые находились в салоне скорой. Они получили получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что два водителя погибли при столкновении тягачей в Приамурье.

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