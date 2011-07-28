В Барнауле в ДТП со скорой помощью пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел на проспекте Калинина. По данным ведомства, водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи. Отмечается, что машина ехала с включенными сигналами.
В результате столкновения пострадали двое человек, которые находились в салоне скорой. Они получили получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что два водителя погибли при столкновении тягачей в Приамурье.
Видео: ВКонтакте / Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края
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