В БКЗ "Октябрьский" прошел концерт в честь Дня памяти жертв блокады

На концерт были приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны.

В Большом концертном зале "Октябрьский" прошел памятный концерт "Я говорю с тобой из Ленинграда" в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На концерт были приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла и ветераны труда. Концерт сопровождался не только военными песнями, но и воспоминаниями очевидцев, которые зачитывали отрывки из блокадных дневников жителей осажденного города.

Губернатор напомнил о подвигах и силе воле ленинградцев. Во время блокады работали учителя и медики: в первую блокадную зиму работали 39 школ; в первой половине 1942 года было открыто 85 детских домов: за время блокады Педиатрический институт подготовил 900 врачей и 1500 медсестер. Ежедневно от 300 до 3 тысяч ленинградцев приходили в Институт переливания крови и сдавали кровь для бойцов Красной Армии. Не закрывались и предприятия: Ижорский завод выпускал броню, Кировский завод – танки и тяжелую военную технику, "Электросила" – мины и снаряды.

Таких испытаний, которые выпали на Ленинград, не было в истории ни одного города и страны. Но наш город не сдался. Он победил. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в День памяти жертв блокады "Лахта Центр" подсветится синхронно с ударами метронома.

Фото: пресс-служба Смольного