В Астраханской области 5 человек госпитализировали с признаками коронавируса

Предварительные тесты показали отрицательный результат.

В Астраханской области госпитализировано 5 человек с подозрением на коронавирус.

Издание РИА Волга со ссылкой на Минздрав Астраханской области сообщает, что в области госпитализировано 5 человек с подозрением на коронавирус. Один из них вернулся из Италии, второй из Ирана. Про остальных подробности не уточняются.

Все 5 пациентов прошли предварительное тестирование на новый коронавирус. Во всех 5 случаях результат отрицательный. Пациенты находятся в стационаре на 14-дневным карантине под наблюдением медиков.

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