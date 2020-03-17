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В Астраханской области 5 человек госпитализировали с признаками коронавируса

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Предварительные тесты показали отрицательный результат.

В Астраханской области госпитализировано 5 человек с подозрением на коронавирус.

Издание РИА Волга со ссылкой на Минздрав Астраханской области сообщает, что в области госпитализировано 5 человек с подозрением на коронавирус. Один из них вернулся из Италии, второй из Ирана. Про остальных подробности не уточняются. 

Все 5 пациентов прошли предварительное тестирование на новый коронавирус. Во всех 5 случаях результат отрицательный. Пациенты находятся в стационаре на 14-дневным карантине под наблюдением медиков.

Сегодня ранее: В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по суду из-за коронавируса

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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