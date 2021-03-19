Deawoo опрокинулся на бок из-за гололеда на дороге.

В Астраханской области опрокинулся автобус с работниками завода. Об этом сообщили представители МВД по региону. В полиции уточнили, что инцидент зафиксирован на трассе Харабалинского района. По предварительной информации, водитель не справился с управлением во время обгона на скользкой дороге.

Водитель автобуса во время обгона грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на обочину и опрокинулся в кювет. пресс-служба МВД по региону

Ранее представители ГУ МЧС уточнили, что автобус Deawoo двигался по направлению к месту работы 30 сотрудников из ООО АПК "Астраханский". В районе населенного пункта Вольное транспортное средство перевернулось. В правоохранительных органах располагают информацией о пяти госпитализированных пострадавших после аварии. Однако в региональном Минздраве журналистам сообщили о том, что за помощью после ДТП обратились восемь человек. Четверых из них после осмотра отпустили домой. Состояние оставшихся пациентов оценивается как средней тяжести.

Глава Астраханской таможни задержан по делу о превышении полномочий.

Видео: YouTube / ГТРК Лотос Астрахань