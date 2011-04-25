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В Астрахани загорелся торговый центр

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Астрахани загорелся торговый центр "Айсберг". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 2 июня. На месте были обнаружены очаги пожара общей площадью 280 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в спорткомплексе во Владивостоке обрушилась строительная конструкция.

Видео: YouTube / Астрахань FM

Теги: астрахань, пожар, торговый центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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