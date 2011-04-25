По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Астрахани загорелся торговый центр "Айсберг". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей ГУМЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 2 июня. На месте были обнаружены очаги пожара общей площадью 280 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в спорткомплексе во Владивостоке обрушилась строительная конструкция.

Видео: YouTube / Астрахань FM