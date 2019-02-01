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В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд

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Сведения о пострадавших уточняются.

На территории Астрахани в жилом доме обрушилась часть подъездв в многоквартирном доме. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что в настоящий момент проводится эвакуация местного населения. Специалисты вручную занимаются разбором конструкций. Повреждения коснулись квартир, расположенных с первого по пятый этаж здания. В СМИ пишут о том, что на месте инцидента есть один раненый.

Поступило сообщение об обрушении ро адресу: город Астрахань, Ленинский район, ул. Ляхова, 6. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших.

пресс-служба ГУ МЧС

В оперативных службах уточнили, что произошло обрушение лестничного пролета и части квартир. Речь идет о здании 1962 года строительства в аварийном состоянии. Оно трехподъездное. В кирпичном доме также располагается ветеринарная клиника и спортивный клуб.  За обрушением конструкций пожара не последовало. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа. Также не исключается, что фундамент рухнувшего дома в Астрахани могло размыть водой.

Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: астраханская область, гу мчс, обрушение, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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