В Антарктиде обнаружены сотни мумий вымерших пингвинов

Ученые нашли мумии пингвинов, погибших из-за погоды 750 лет назад.

В Антарктиде ученые обнаружили мумии погибших пингвинов. По сведениям исследований, летальный исход коснулся двух колоний особей, среди которых были и птенцов. Наиболее вероятной причиной смерти называют климатические изменения: повышение температуры сказалось на условиях жизни данного вида птиц.

Открытие совершили китайские ученые из Университета науки и технологий. Массовое "захоронение" пингвинов находилось на территории побережья Восточной Антарктиды. Животные принадлежали к виду Адели - самому распространенному среди пингвинов. По сведениям научного издания Journal of Geophysical Research, тельца были мумифицированны около сотни лет назад: первая колония около 200 лет назад, вторая - около 750 лет назад.

Напомним, что медведь в Карелии испугал петербуржца: мужчина отказался от ночевки в лесу.

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