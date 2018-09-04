Медведь в Карелии испугал петербуржца: мужчина отказался от ночевки в лесу

Житель Северной столицы собирался переночевать в палатке, но передумал, когда увидел медведя.

Петербуржец, отдыхая в Карелии, заснял на видео прогуливающегося бурого медведя. Косолапый шел вдоль автомобильной трассы и пытался выпросить у проезжающих машин еду.

Инцидент произошел на участке дороги у поворота на Беломорск. Турист ехал в направлении Петрозаводска. На месте, в котором он обычно останавливался, петербуржец решил установить палатку и переночевать. Планы автомобилиста разрушило дикое животное, вышедшее из леса.

Мы 10 лет ночевали в палатке у поворота на Беломорск, а сегодня в 5 км оттуда в притрассовом кювете шарахался медведь немаленьких размеров, вызывая приступы фотканья у московских номеров. Ночуй теперь в Карелии отметил мужчина в социальных сетях

Петербуржцу удалось записать на видео незваного гостя. Видеоподтверждение своих слов он опубликовал на странице своей жены.

Напомним, что кабаны Ленобласти снова страдают от африканской чумы.

Фото и видео: Вконтакте/Галина Окулова