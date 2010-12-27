Кабаны Ленобласти снова страдают от африканской чумы

Болезнь может напасть не только на кабанов, но и на свиней.

В Лужском районе Ленинградской области ветеринары зафиксировали увеличение числа пострадавших кабанов от африканской чумы. Дикие животные становятся жертвами смертельного вируса. Об этом заявили представители "Станции по борьбе с болезням животных Лужского района".

Погибших особей изначально обнаружили местные жители деревень Старые Полицы Большие Изори. Останки животных были направлены экспертам. Анализ показал наличие опасного заболевания. Напомним, что недавно схожие происшествия наблюдались на территории всего региона. Именно кабаны являются переносчиками африканской чумы, которая может "перейти" на домашних свиней.

Добавим, что не следует прикасаться с останкам погибших животных в случае их нахождения. Жителям советуют экстренно обращаться в ветеринарную службу.

Фото: Pixabay.com