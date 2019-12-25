В Англии зарезали петербуржца, работавшего в Оксфордском университете

Обвинение в убийстве и хранении холодного оружия предъявили 33-летнему Юджину Коману.

В Великобритании задержали 33-летнего Юджина Комана, подозреваемого в убийстве петербуржца под Оксфордом. Об этом сообщила пресс-служба британской полиции.

Нападение на Леонида Лабошина было совершено еще 17 октября в городе Ботли. Однако личность погибшего на тот момент не раскрывалась. По версии следствия, Коман напал с ножом на Лабошина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Задержанного обвинили не только в убийстве, но и хранении холодного оружия. В настоящий момент выясняются его мотивы.

Леонид Лабошин родился в Петербурге и окончил СПбГУ. В последнее время он работал программистом в Оксфордском университете и занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Петербуржцу был 31 год.

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