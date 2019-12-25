Пьяный подросток порезал себе горло ножом в Парголово

Полиция проводит проверку после госпитализации подростка 2004 года рождения с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Парголово, ранил себя ножом. Его увезли в Детскую городскую больницу №5 в тяжелом состоянии с непроникающей резанной раной подчелюстной области и шеи.
Семья, в которой проживает подросток, полная, на учете в ПДН не состоит. С места происшествия изъяли нож.
Ранее мы писали, что в Петербурге врачи спасают школьницу, отравившуюся нейроптиками.
Фото: Piter.TV
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