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В Петербурге врачи спасают школьницу, отравившуюся нейроптиками
Сегодня, 8:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге врачи спасают школьницу, отравившуюся нейроптиками

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Около 2-х недель девочка находилась в депрессивном состоянии.

Врачи Детской городской больницы №5 спасают жизнь несовершеннолетней девочки 2005 года рождения, которую госпитализировали с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что школьница отравилась нейроптиками в квартире, где живет с родителями. Около 2-х недель она находилась в депрессивном состоянии.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии. Известно, что она состоит на учете в ПНД.

Ранее мы писали, что 86-летний петербуржец отравился смесью таблеток в квартире на Учительской улице.

Фото: pexels.com

Теги: отравление, подростки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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