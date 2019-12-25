В Петербурге врачи спасают школьницу, отравившуюся нейроптиками

Около 2-х недель девочка находилась в депрессивном состоянии.

Врачи Детской городской больницы №5 спасают жизнь несовершеннолетней девочки 2005 года рождения, которую госпитализировали с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что школьница отравилась нейроптиками в квартире, где живет с родителями. Около 2-х недель она находилась в депрессивном состоянии.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии. Известно, что она состоит на учете в ПНД.

Ранее мы писали, что 86-летний петербуржец отравился смесью таблеток в квартире на Учительской улице.

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