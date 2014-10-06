Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.

В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел утром 27 ноября. В пожарно-спасательную службу Ангарска поступило сообщение о возгорании на технологической установке теплообменника промышленной площадки предприятия. Площадь пожара на момент прибытия специальных подразделений составляла 200 квадратных метров.

В ГУ МЧС по региону отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. На борьбу с огнем направили 104 человека и 25 единиц техники. Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.

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Видео: Telegram / РИА Новости