Жители Иркутска приехали в Ангарск, чтобы сбыть поддельные деньги.

В Ангарске перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр. Следователи завершили расследование против двух фигурантов, проживающих в городе Иркутск. Подозреваемые обвиняются в сбыте поддельных пятитысячных банкнот. Преступная деятельность мошенников была пресечена полицией в начале 2021 года. Оперативники установили, что при помощи интернета 21-летний мужчина и женщина заказали себе фальшивые денежные средства. Они получили товар при помощи посылки, после чего переехали в Ангарск. В одном из цветочных магазинов пара расплатилась ненастоящей купюрой. Злоумышленники попытались проделать аналогичные преступления еще дважды: в кафе.

Во время личного досмотра полицейские нашли у подозреваемых еще четыре поддельных денежных знака. В отношении местный жителей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Сейчас материалы дела отправлены на утверждение прокурору. Заседание состоится в Ангарском районном суде.

Дело генерала МВД Трифонова о взятке в 7,5 миллиона рублей направят в прокуратуру.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области